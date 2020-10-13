美國加州橘郡警官身上出現「守誓者」（Oath Keepers）徽章

美國總統大選11月3日即將登場，而部分右翼組織說，他們打算當天在投票所巡邏。由於部分成員武裝，令專家擔心，這可能威嚇選民，並導致暴力衝突。

據《商業內幕》（Business Insider）網和《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）領袖羅茲（Stewart Rhodes）10日說，旗下成員大選當天將出動，以保護投票的民眾。他並表示，部分成員會攜帶隱藏式武器。

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議者與「守誓者」（Oath Keepers）成員針鋒相對

(中時新聞網)