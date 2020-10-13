挺川普 美大選日極右武裝組織將出馬 08:382020/10/13 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）成員和其他武裝民兵9月24日在美國肯德基州路易維爾（Louisville）市區的檔案照。（Amy Harris/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州橘郡警官身上出現「守誓者」（Oath Keepers）徽章 訂閱影音： 中時新聞網 美國總統大選11月3日即將登場，而部分右翼組織說，他們打算當天在投票所巡邏。由於部分成員武裝，令專家擔心，這可能威嚇選民，並導致暴力衝突。 據《商業內幕》（Business Insider）網和《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）領袖羅茲（Stewart Rhodes）10日說，旗下成員大選當天將出動，以保護投票的民眾。他並表示，部分成員會攜帶隱藏式武器。 「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議者與「守誓者」（Oath Keepers）成員針鋒相對 (中時新聞網) #川普 #美國大選 #武裝 #極右組織 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財報季登場 美企獲利樂觀 04:102020/10/13 全球財經 世盟視訊論壇紀實專書 即將公開印行 04:102020/10/13 產業財經 台積電、聯發科登峰 外資卡位 04:102020/10/13 產業特刊 川普新冠肺炎檢驗呈陰性 將開跑3場大型造勢活動 06:432020/10/13 國際 迴避總統大選訴訟 巴雷特不回應 04:102020/10/13 國際大事 美計畫對台灣出售7項軍備 3項通知已送國會 03:502020/10/13 國際 滾滾熱錢流 外資認錯回補股衝 04:102020/10/13 證券．權證 工商社論》「經濟戰略」是蔡英文總統國慶演說的核心 04:102020/10/13 財經要聞 北京將持續加大軍事壓力 04:102020/10/13 時論廣場 學者觀點－經濟數據與美國選情 04:102020/10/13 專題周報 國際熱門新聞 拜登民調全面輾壓川普 民主黨卻好焦慮 - 國際 美國12歲孩子完成核融合發生器 創下新世界紀錄 - 國際 驚人癖好 和馬羊狗牛交歡數百回 美農要坐牢數十年 - 國際 北韓第一夫人李雪主9個月未露面 難道是為了這個？ - 國際 川普倉促出院罵聲不斷 競選造勢陷重殘 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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