美國聯盟冠軍系列賽第2戰今（13）日繼續在教士隊主球場進行，光芒隊馬格特（Manuel Margot）1局下就轟出3分全壘打，且光芒球運較佳，多次化解太空人攻勢，以4比2再下一城，取得2勝0敗領先。莫頓（Charlie Morton）先發5局無失分，拿下勝投；太空人隊麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）主投7局失4分，僅1分自責分，黯然吞下敗投。

光芒隊在1局下2人出局後發動攻勢，阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）擊出一壘安打，接著韓籍球員崔志萬打成內野滾地球，造成太空人二壘手艾爾圖維（Jose Altuve）傳球失誤，下一棒馬格特（Manuel Margot）便揮出3分全壘打，光芒取得3比0領先，且都不是投手的自責分。

太空人攻勢不斷，前4局都擊出安打，有3局攻佔得點圈，但欠缺臨門一腳，直到6局上才由棒子火燙的柯瑞亞（Carlos Correa）揮出陽春全壘打扳回一城，追成1比3，季後賽他已有5轟。不過光芒隊祖尼諾（Mike Zunino）7局下也回敬一枚陽春彈，光芒保持3分領先。

9局上光芒推出安德森（Nick Anderson）關門，卻投得險象環生，接連被擊出3支安打形成滿壘，接著「春天哥」史普林格（George Springer）擊出要命的雙殺打，2個出局數只換回1分，並不划算，比數形成4比2光芒領先。

不過安德森又連投2個四壞球，太空人這局二度滿壘，只要一支安打就可追平比數；但第四棒布瑞格曼（Alex Bregman）抓第一球揮棒，打成中外野平飛球形成再見接殺，安德森（Nick Anderson）驚險救援成功。太空人一共擊出11支安打，先發九棒只有布瑞格曼5打數都槓龜。

其實麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）先發7局送出11次三振、無四壞球，只被擊出4支安打，內容相當優質，但其中包括2支全壘打、失4分，也成了敗戰關鍵。

(中時 )