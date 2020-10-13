台中太平太平區建興路一處鐵皮屋搭建的宮廟，13日凌晨疑因神明廳電線走火造成火災。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區建興路一處鐵皮屋搭建的宮廟，13日0時20分神明廳電線走火，67歲吳姓屋主緊急逃生，並報警求救，消防隊到場後約1小時撲滅火勢。

吳姓屋主指稱當時於2樓聞到異味，下樓查看發現為1樓神明廳電線走火，他趕忙跑出打119報案，太平警分局太平所員警獲報後，立即前往並協助交通疏導，幸該處為鐵皮搭建宮廟，火勢未波及附近住戶。

經消防救護人員到場滅火，火勢約在一小時後撲滅，初判起火點為1樓神明廳電線走火所致，幸屋主即時脫困無人受傷，而火災原因仍待火調人員釐清。

(中時 )