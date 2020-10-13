神明廳電線走火 宮廟深夜燒起來 08:472020/10/13 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中太平太平區建興路一處鐵皮屋搭建的宮廟，13日凌晨疑因神明廳電線走火造成火災。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中太平太平區建興路一處鐵皮屋搭建的宮廟，13日凌晨疑因神明廳電線走火造成火災。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台中太平區建興路一處鐵皮屋搭建的宮廟，13日0時20分神明廳電線走火，67歲吳姓屋主緊急逃生，並報警求救，消防隊到場後約1小時撲滅火勢。 吳姓屋主指稱當時於2樓聞到異味，下樓查看發現為1樓神明廳電線走火，他趕忙跑出打119報案，太平警分局太平所員警獲報後，立即前往並協助交通疏導，幸該處為鐵皮搭建宮廟，火勢未波及附近住戶。 經消防救護人員到場滅火，火勢約在一小時後撲滅，初判起火點為1樓神明廳電線走火所致，幸屋主即時脫困無人受傷，而火災原因仍待火調人員釐清。 (中時 ) #太平 #電線走火 #宮廟 #神明 #屋主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擋號誌 祀典武廟樟樹遭斷頭 04:102020/10/09 地方新聞 神將體驗營 一起來蘭陽舞尪 04:102020/10/09 地方新聞 蕭亞軒深夜亂髮對鏡頭啜泣 詭異自拍喊「好痛苦」嚇壞網 12:002020/10/12 娛樂 450餘件珍寶 傾情訴說 04:102020/10/12 兩岸新聞 廟裡禮生爆乳分香撞臉楊冪太辣 網暴動：該去拜拜了 18:012020/10/12 娛樂 聲援南鐵黃家拆遷戶學生被拉出 屋主黃春香激動痛哭 07:042020/10/13 社會 基隆民宅大火鄰居以為電線走火 警查疑遭男子縱火 17:112020/10/07 社會 郵差王炳杰送信也送物資助弱勢 板橋郵局加碼好日子愛心大平台 22:412020/10/08 生活 平鎮福星宮爆違法交接 「閃亮三姊妹」里長籲市府介入輔導 19:402020/10/11 社會 琉園兵分三路 搶報復性消費 04:102020/10/08 產業．科技 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 景文科大情慾迎新 逼玩69咬糖果 6學長姐被判拘役 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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