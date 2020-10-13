近來解放軍數度侵犯我國領空，但前總統馬英九和一些國民黨內人士卻頻頻說出打擊國軍的話語。對此，資深媒體人尚毅夫直言，大陸不威嚇台灣才奇怪，但是國民黨內許多人腦袋卻都不清楚。不過，就在這時，深藍的軍事院校校友總會理事長季麟連竟肯定國軍，並霸氣向解放軍喊話，讓他感到意外，也因而改觀。

尚毅夫在政論節目《辣新聞》上表示，他最近對季麟連看法改觀，雖然季麟連是支持護憲反台獨，但是在近來許多藍營人士怎麼議論國軍時，季麟連態度是清楚表態支持國防部長嚴德發，更稱「嚴德發做得很好，他承受了這麼大的壓力，但他做得很好」。

尚毅夫再表示，這位支持國民黨的退將堅定支持中華民國沒有錯，可是季麟連卻沒唱衰國軍，反而持肯定態度，更向大陸這樣喊話，「只要有我們國軍在，看你拿得下來拿不下來，有本事你就來打」！

對照前總統馬英九近來頻頻唱衰國軍的言論，尚毅夫先是譏諷，「我們現在都叫他九爺，因為七爺八爺後面，就是九爺」，尚接著感嘆，大陸講這些威嚇台灣的話不都很正常，不講才奇怪，可是國民黨內到底多少人腦袋清楚？

尚毅夫直言，馬英九近來的爭議言論，也在國軍內發酵，如雙十國慶中央軍事院校校友會在台北舉辦國慶活動，季麟連就直接表示，「本來要邀現任、歷任黨主席出席，但許多人對某些人不滿，對馬英九不滿的人最多」！季會說這些話，不就是馬英九近來談話，連中央軍事官校校友，國民黨內深藍陣營的人都無法接受所致。

(中時新聞網)