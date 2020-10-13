《人民日報》海外版13日署名「王平」評論指出，近日，中國國民黨政策會執行長、立法院黨團總召林為洲提議去掉黨名中的「中國」二字，遭到許多支持者口誅筆伐。身居要職者拋出動搖國民黨根本的震撼話題，再次顯示在選票面前國民黨內一些人真的亂了方寸。如此改名絕對不是小事，背後是危險的「去中國」思維，意味著國民黨要背棄核心價值，跟民進黨同流合汙。真如此，則國民黨不但是「自廢武功」，誠如支持者所說，連存在的意義都成了問題。

文章表示，事實擺在眼前：馬英九以「九二共識」和支持兩岸和平發展路線任職8年，韓國瑜「高喊九二共識是定海神針」「台獨比梅毒還可怕」高票當選高雄市長，請問「去中國」與勝選有正向關聯嗎？

事實上，能夠處理兩岸關係正是國民黨曾經的最大優勢所在，為台海和平和兩岸交流提供助力也是國民黨最大的價值所在，堅持「一個中國」和兩岸統一是國民黨的傳承根基和黨魂黨魄所在。割裂了這些，中國國民黨就失去了核心競爭力，成了無根浮萍和行屍走肉。

文章稱，國民黨選舉失利的原因，不是守著「中國」，恰恰是因為憂讒畏譏、意志消沉，不能堅持該堅持的正確理念，無法在核心論述上跟民進黨抗衡。這些年來，人們每見民進黨不斷硬拗其台獨謬論、「台灣價值」，何曾見到國民黨論述「一個中國」不容篡改、兩岸和平發展事關同胞福祉、台灣與大陸命運相連？難怪有人說，國民黨內鬥內行、外戰外行，在長期規畫、設置議題、輿論把控、政策交鋒等層面處處被動挨打，一再棄城失地。人們看到的是：民進黨攻擊九二共識，國民黨消極避戰；民進黨汙蔑一國兩制，國民黨隨聲附和；民進黨扣來紅帽子，國民黨慌不迭地表示自己「不親中」，等同默認「親中」是罪過，「抗中」才是愛台。

文章建議，國民黨應該反思，當民進黨修改課綱、滲透高校、限制兩岸交流、修改台灣相關法規時，在民進黨煽動兩岸仇恨、挑起兩岸對立、汙名化大陸惠台政策時，自己是否起到了應有的制衡作用？台灣政治版圖本來藍大於綠，國民黨原本形勢大好，卻將一手好牌打得稀爛，是因為初始陣地不對，方向錯了？還是因為缺乏意志品質、鬥爭技巧和引領民意的能力？

文章強調，無力捍衛正確的理念，只會拿香跟拜民進黨，才是國民黨真正的敗因。說到底，兩岸和平、兩岸一家的理念，符合兩岸同胞的根本利益，國民黨無論何時都不能為了選票而妥協變節。

(中時 )