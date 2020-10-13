櫃檯買賣中心加速申請上櫃公司審查，預計於10月14日及10月15日召開上櫃審議委員會，審議達亞國際公司(6762)及長聖國際生技(6712)申請上櫃案。

櫃買中心表示，達亞國際公司主要從事醫療器材零組件模具及射出成型零組件之製造與銷售，申請時資本額1億8438萬6000元，董事長為張有德，推薦證券商係元富證券及台新證券；達亞國際公司108年營業收入為3億8337萬2000元，稅後盈餘為9801萬元，每股盈餘為5.53元；109年上半年營業收入為2億5340萬5000元，稅後盈餘為9055萬元，每股盈餘為4.91元。

長聖國際生技公司係以科技事業申請上櫃，主要從事免疫細胞及幹細胞之新藥研發及國內醫療機構執行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」細胞治療技術所需細胞治療製劑之委託製造服務，申請時資本額5億6000萬元，董事長為劉銖淇，推薦證券商係元富證券及元大證券；長聖國際生技公司108年合併營業收入為1081萬9000元，稅後淨損為9421萬9000元，每股虧損為1.68元；109年上半年營業收入為1738萬1000元，稅後淨損為6713萬5000元，每股虧損為1.2元。

(時報資訊)