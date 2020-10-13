詐騙集團盜用網路帥哥照片，偽裝年輕華裔英國富商Vincent，鎖定屏東50歲張姓婦人，先在FB上聊天取得婦人信任後，佯稱他在義大利做鑽油平台生意，因英國銀行帳戶遭凍結，要1700元英鎊（約新台幣6萬3000元）才能重啟帳戶，所幸警方不斷勸說，才讓他避免受騙。

警方指出，在詐騙集團不斷的洗腦下，張婦不疑有他，便依照指示至台灣銀行屏東分行櫃檯辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，引起行員注意，並通報保七員警上前關心。

婦人把現金放在櫃檯上，要求台銀人員趕快把錢匯出去，表示急著要「激活」朋友的銀行帳號，對方才能順利做生意。但婦人要匯錢給人在義大利工作的英國朋友，匯款地卻是大陸的銀行，根本就不合理。

保七員警與台銀人員不斷向婦人解釋，銀行帳戶沒有「激活」這種事情，帳戶如果被鎖，也不是繳錢就能「激活」。「激活」這2個字是詐騙集團專門用來騙人的，千萬不能匯過去。

在保七員警與台銀人員5個人半小時馬拉松式勸說下，婦人才瞭解這是一場假高富帥的網路交友詐騙，十分感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙，全案已送交轄區派出所，繼續追查幕後詐騙集團。

員警也呼籲，爾來詐騙集團假扮富商，以銀行帳戶出問題，拜託匯款幫忙「激活」帳戶作為詐騙手段，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

(中時 )