國防部為因應敵情威脅推動後備改革，教育召集自民國111年起將調整為「1年1訓、1次14天」；軍方人士透露，除軍事訓練役外，擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。這個消息讓2007年退伍的一年義務役氣瘋了，怒發文砲轟國防部「公平性在哪？」

一位網友在論壇上表示，教召這樣改，讓一年義務役的兵與四個月訓練役的兵教召「比例上超不平衡」，一年兵要提心吊膽整整15到17年來預備隨時會被教召，而四個月兵卻只要準備8年，這讓他痛批這樣的制度公平性到底在哪？

該網友指出，難道國防部認為7年級生的兵身強體壯，可以整整比8年級生的兵多一倍的時間準備教召、入伍參戰嗎？教召的用意是要讓戰技生疏的義務役回軍隊練習，但是四個月的兵需要的練習量卻比一年兵少？國防部這樣做的邏輯到底在哪裡？

義務役都已經當一年兵了，教召也被叫了好幾次，如今終於快要熬過那段時間，年紀也不小了，卻還要硬被國防部拖回去繼續教召，這樣子誰能服氣？該網友的說法引來許多人討論，紛紛指出「真的想連署上報這不公平的決議」、「綠色執政真的跟屎一樣」、「這政府你不服也沒用」、「你投民進黨，結果害死一堆沒投民進黨的七年級，才怨恨好嗎？」

(中時新聞網)