據美國雜誌《政治人(Politico)》報導，在眾議院認定4大科技巨擘壟斷後，Alphabet旗下谷歌(Google)可能是被支解分拆首個對象，司法部和多州檢察部門正考慮強迫谷歌出售在全球市佔率高達66%的瀏覽器Chrome。

蘋果(Apple)、Alphabet、臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)被認為有壟斷權力且妨礙相關領域產業公平競爭，知情人士透露，司法部最快下周就會先對谷歌個別提起反壟斷訴訟，內容重點會是該公司在瀏覽器市場的主導地位，另外可能擴及數位廣告業務部分。

消息來源指出，訴訟內容還沒定案，但司法部門已經要求廣告科技、產業競爭對手、媒體商等領域人士提供相關選項，來限制谷歌權力。各家機構對瀏覽器市占率統計有異，但Google Chrome近年始終維持在6至7成間，這讓谷歌在全球1623億美元網路廣告市場優勢顯著。

市場最憂心谷歌能透過其網路生態系蒐集數據，拓展廣告業務，他們所強調的精準、隱蔽投放也不是其他競爭者能做到，在眾議院報告中指出谷歌因Chrome市占率而能「有效制定產業標準」。

(中時新聞網)