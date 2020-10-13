東台精機拜大陸工具機市場訂單回穩所賜，9月合併營收近6.88億元，較8月增加約24％，比去年同期減少17.19％。前三季合併營收近57.48億元，比去年同期衰退29.35％。東台來自PCB鑽孔機訂單回溫，在手及洽談訂單3億元以上，還將與東捷科技再度攜手參展，參加21日登場台北國際電路板展，爭取訂單。

東台集團指出，東台集團來自工具機營收占86％，電子設備營收占比14％。產品應用面，汽機車產業占營收35％，電子業約14％，航太業占比13％。市場面，台灣及大陸為主要市場，約占攀升至61％，亞洲其他地區約12％，歐美地區占比25％。

東台強調，PCB產業歷經2020年上半年淡季，第三季起訂單回溫，除電子設備事業處原產品訂單外，加上新推出TDL-6及TDL-6B線馬鑽孔機性能深受客戶群好評，已簽約和洽談中的在手訂單超過3億。

東台集團指出，東台與東捷科技將攜手參加21日起在台北南港展覽館登場的2020台北國際電路板展，本次展出設備主要是呼應5G應用，滿足大尺寸通訊線路板需求，同時因應5G線路之精細度及電測治具精度提升，推TDL-620BX超大檯面機械鑽孔機及高頻電路板天線製程，效能可媲美歐洲大廠，效率更勝TLCU-660 UV+CO2複合雷射加工機，以及電測治具精度提升的SDF-116探針治具高精度機械鑽孔機。此外，在電路板瑕疵檢測方面，運用AOI結合AI技術去做電路板檢測，其中以AI功能做教導，將瑕疵分析比較，以及時提升檢測精準度。

東台指出，台灣電路板協會(TPCA)與國際半導體產業協會(SEMI)，自2018年起，共同推動PCBECI設備聯網標準科專計畫，做為板廠與設備間雙向通訊的格式。在經濟部工業局的政策支援下，由系統整合商沃亞科技主導，東台與國產主設備製造商志聖工業、群翊工業、揚博科技串連合作，協助台灣20家中小型PCB企業，完成105台舊有設備升級智慧聯網功能，實現設備稼動及問題可視化，進而確保「設備稼動率生產不中斷」、「設備正常運轉不生產不良品」，並導入大數據分析、人工智慧(AI)，實現智慧製造的藍圖。這項計畫已於2020年9月30日完成，將於台北國際電路板展，對外展示專案計畫成果。

(工商 )