宜蘭縣南安國小教室火警 無人員受傷 09:032020/10/13 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣南安國小今天上午7時許發生火警，所幸無人員受困受傷。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局今天（13日）上午7時許獲報，蘇澳鎮南安國小附設幼兒園2樓的大混合班教室起火燃燒，所幸火勢撲滅，消防局表示，因案發時間早，當時教室無學生，意外未造成人員受困、受傷。 消防局表示，起火燃燒面積約8平方公尺，火勢在7時41分撲滅，現場無人員受困、受傷，起火原因由消防局火災調查科鑑定中。 (中時 ) #消防局 #人員 #教室 #受傷 #南安國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園大園國道2號多車追撞 「啟動大量傷患機制」5男2女急送醫 11:122020/10/12 社會 警訊 青島現4例確診：均與胸科醫院高度關聯 10:032020/10/12 兩岸 南陽國小新校舍將完工 蔡其昌爭取視聽教室及圖書室設備 12:452020/10/12 寶島 消防人員防疫津貼 中市自己發 04:102020/10/13 地方新聞 後備編管8年將取消 不律定年限 04:102020/10/13 政治要聞 拆南鐵地下化2抗爭戶 鐵道局拂曉出擊 群眾和員警發生推擠衝突 05:502020/10/13 社會 全球半數企業 增聘資安人員 04:102020/10/13 財經要聞 琴樂療傷2／作詞家衝入塵爆現場救人自己傷重截肢 知名提琴家感動幫譜曲 09:272020/10/12 社會 復揚科技火災 無人傷亡 04:102020/10/12 證券．權證 加入事故安全官流程 桃園中路二號社會住宅發展處搶救演練 14:222020/10/12 生活 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 怪街友坐家門口 婦細看大驚：兒大學好友 10年前陽光男孩 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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