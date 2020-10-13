宜蘭縣消防局今天（13日）上午7時許獲報，蘇澳鎮南安國小附設幼兒園2樓的大混合班教室起火燃燒，所幸火勢撲滅，消防局表示，因案發時間早，當時教室無學生，意外未造成人員受困、受傷。

消防局表示，起火燃燒面積約8平方公尺，火勢在7時41分撲滅，現場無人員受困、受傷，起火原因由消防局火災調查科鑑定中。

(中時 )