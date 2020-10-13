槍擊館長陳之漢的23歲劉嫌，警方查出他是竹聯幫寶和會成員。（中時資料照 王揚傑攝）

館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，消息一出引起社會關注，檢警隨即成立專案小組調查緝凶，本月7日時案情出現重大突破，警方一舉拘捕竹聯幫寶和會10名成員，而被逮捕的施姓幹部聲請羈押獲准。開槍的劉姓槍手則供稱，幫會模仿電影《角頭2》的情節，他因抽中生死籤才負責行兇。

「館長」陳之漢8月28日凌晨2時許，從自家健身房林口館離開時遭槍擊，23歲劉男隨後攜槍自首，初期供稱因「性騷事件」對館長不滿才開槍報復，但外界普遍懷疑內情不單純，認為劉男極可能只是槍手，拿錢辦事。

專案小組追查發現，劉嫌為竹聯幫寶和會成員，於是針對寶和會深入調查，發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件。7日專案執行掃蕩，拘提會長林修伯、副會長梁智勝、幹部施俊吉、梁姓、許姓、郭姓、林姓、秦姓、黃姓、林姓男子等10人到案。其中會長林修伯及副會長梁智勝等涉案擄人勒贖等罪，已在檢方複訊時，被諭令分別200萬元、100萬元交保。

據《鏡週刊》報導，寶和會幹部施俊吉扮演極關鍵角色，不僅在案發前與劉姓槍手密切聯絡外，兩人也有金錢往來，施疑似在案發前有交付安家費給劉的國中同學。知情人士更透露，甚至劉的律師也是由施安排。

而知情人士向鏡週刊透露，劉姓槍手遭收押後，警方多次偵訊但他態度不僅隨便，也不願吐實情，僥倖認為犯下此案只需要服獄3到5年，出獄後就能爽快換位當大哥。而劉也向檢警坦承，槍擊館長的任務是臨時抽籤決定的，幫會模仿電影《角頭2》的經典劇情，讓成員輪流抽「生死籤」，他湊巧抽中，因此由他執行任務。

(中時新聞網)