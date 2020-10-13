在科技龍頭股表現優異帶動下，周一（10/12）美股主要指數悉數收紅；同時，市場上投資人亦在關注川普對另輪紓困方案的下一個動作。

道瓊工業指數上漲250.62點，漲幅0.88%，收28837.52點。標普500指數上漲57.09點，漲幅1.64%，收3534.22點，標普500已連續4個交易日收高。納斯達克指數上漲296.32點，漲幅2.56%，收11876.26點，對納指來說，是從9月9日當日上漲2.7％以來，逾一個月又出現表現亮眼單日行情。純科技類股納斯達克100指數，盤中亦曾出現逾4.1％漲幅，也是繼4月以來，大盤表現最好的一次。

即將發表第一支5G iPhone手機的蘋果電腦，根據以往經驗顯示，通常新iPhone發布後，蘋果股價表現通常會比大盤優秀，故頗受投資人青睞。蘋果電腦無疑是盤中最耀眼的一顆巨星，樂觀性買盤湧入下，最後收漲6.4%，也創下自7月31日以來單日盤中最佳表現。

其他像臉書以及亞馬遜科技大腕，其股價收盤漲幅也分別有 4.3%與4.8%佳績。從Google分割出來的字母控股(Alphabet)，也收漲3.6%，微軟收漲2.6%。美股分析師指出，美股過去兩周都是由景氣循環股扮演上漲要角，但美國總統大選到底誰會勝出，還是市場最關注的焦點之一。目前，看好藍潮(Blue Wave)，也就是代表民主黨出征的拜登，可能會打敗川普的聲浪也越來越多(藍色為民主黨，紅色則為川普為首的共和黨)。

新一輪新冠紓困方案推出時程，也是周一(10/12)美股亮眼表現的推手之一，美國國會議員與白宮提出的另輪由1.6兆美元增至1.8兆美元紓困方案，目前兩造還是對法案細節僵持不下。另方面，美國財政部長梅努欽與白宮幕僚長米道斯也對國會議員喊話，希望薪資保護貸款計畫（Paycheck Protection Program）亦簡稱PPP能先投票通過，以挹注中小企業資金缺口。

有大摩之稱的摩根士坦利表示，至今年底為止，已有的紓困方案足以應付市場所需資金需求，並可避免出現二次經濟衰退。但是，姑且先不論未來是誰當選美國總統，明年第1季則需要新的紓困方案，以確保景氣的復甦性不被中斷。

上周美股繳出漂亮成績單，道瓊工業指數出現自8月以來，標普500指數與那指也是從7月以來單周表現最好。本周開啟的超級財報季，將是左右大盤是否能續攀高重要因素，打頭陣的將是大型金融股像摩根大通，以及一些航空類股。受到新冠疫情影響，這些財報可能都不會太好，但市場還是樂觀看待，希望屆時公布的營收獲利數字，不要真的太難看就好。

(時報資訊)