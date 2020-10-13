科際精密(4568)9月份合併營收1.41億元，再創單月歷史新高，年增48.86％；第3季合併營收4.15億元，亦創下單季歷史新高，年成長34.71％，季成長44.44％。公司指出，除持續受惠於COVID-19疫情衍生醫療需求、宅經濟商機爆發外，加上汽車市場逐漸回溫，科際9月醫療產品及咖啡機產品在客戶持續追加訂單及車用產品新客戶正式量產出貨，業績持續攀升。

在宅經濟發酵及出貨旺季之下，科際咖啡機客戶持續追加訂單，科際9月咖啡機產品出貨量依舊暢旺，另外，醫療產品出貨持續回溫，其中監護儀及霧化器等醫療產品持續受到肺炎疫情居高不下的影響，使醫療設備需求增加而訂單增加。

車用產品出貨則隨客戶復工率提升而逐漸回升，以及歐洲新客戶訂單在第3季開始放量出貨，科際表示，隨汽車輕量化及舒適化需求大幅提升，車用氣動舒適系統的發展空間龐大，相較於傳統的機械式汽車座椅腰托，氣動式腰托除具備客製化、功能性佳等優點，其重量較傳統機械式腰托為輕，製造成本亦較機械式腰托低廉，預期車用氣泵仍具相當大的成長空間。

科際今年第3季在咖啡機產品出貨創高，加上醫療及車用產品出貨持續增溫，整體營運呈現充沛的成長動能，展望2021年，在家電、醫療及車用等應用市場將有不同的產品推出及量產，將持續推升公司營運成長，預期在2021年將邁向另一個高峰。

(時報資訊)