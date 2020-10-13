10月台指期今日開盤上漲29點，為12950點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週一上漲48點至12921點。價差方面，台指期逆價差擴至-34.91點，電子期逆價差擴至-1.86點，金融期逆價差縮至-6.3點。現貨部分，三大法人買超154.01億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加74口至6229口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少340口至29128口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2989口至-17611口。

永豐期貨表示，近期市場焦點仍在蘋果將於台北時間的10月14日發表年度iPhone新機，預期將帶動蘋概股及PA族群等上攻，另外IC設計、綠能如太陽能集風電族群今天也扮演盤面上撐盤腳色，台股目前有軋空行情指數，蓄勢挑戰萬三大關。而新台幣持續強勢，代表資金行情依舊，目前川普對紓困案表示同意，市場轉趨樂觀，但仍有美國總統大選及疫情等不確定因素，投資人宜做好停損停利。

(時報資訊)