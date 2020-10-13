67歲男子徐浩城，自稱道主「少龍」，明知沒有醫師資格，開立藥方給信徒，還成立「仙女班」專收處女，長期洗腦為性禁臠，以舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻，共有6女受害。台北地檢署昨依強制性交未遂、強制猥褻、違反醫師法起訴徐，並對徐涉犯妨害性自主罪部分求處重刑。北檢今將徐移送台北地院審理，北檢法警一早就赴台北看守所提解徐。

起訴指出，徐自創「華興靈修中心」，自稱「五教共主-少龍」，2016年招收「仙女班」，徵選自信徒中年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女兒加入，不少信徒攜女參加甄選，甚至將求學的女兒送入「仙女班」。

少龍要求仙女們需完全臣服及終生獻身給道主，不得與家人、外界接觸，若無法靈修死後「灰飛湮滅」下地獄，藉靈修趁機猥褻13次、性侵1次未遂，共有6女受害。

此外，少龍多次為信徒看診、抓藥，2006年10月指示在台中開藥局的林姓信徒調劑「解毒清熱丸」，以每包100元賣給信眾，另2016年以調養「仙女班」成員體質為由，指示高雄藥局老闆開立「解燥熱」處方。

少龍到案後矢口否認犯行，檢察官曾當庭要求他展示「神蹟」，但少龍卻反嗆檢察官「沒修行、沒功德」，看不到他神蹟。

檢方痛批少龍形塑自己為「神」，並以「道主」自居，信徒被視為「僕民」及「僕女」，猶如披著羊皮的惡狼。甚至當被害人勇敢質疑時，還以抹黑、公審方式霸凌，惡性重大，建請從重量刑。

(中時 )