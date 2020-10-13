國安基金12日宣布退場，台股加權指數13日開在12,988.44點，呈現小漲，但在投資人觀望下，雖有台積電（2330）開漲，開在465元，力撐指數，但仍不敵賣壓湧現，指數漲幅收歛，呈現下跌。

國安基金12日宣布退場，從3月20日到10月12日，207個護盤日子，總額度5,000億元的國安基金，只動用7.6億元，占總額度比例連1％都不到，是歷次護盤動用金額最少的一次。

7.6億元動用期間，集中在3月20日到3月31日，4月之後，國安基金就已停止買股。

在美股部分，美股第三季財報周本周開跑，12日科技股強勢大漲，5G iPhone問世前夕，蘋果股價狂飆逾6％，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾250點，那指收紅2.7％，創9月9日以來最佳表現。

道瓊工業平均指數12日上漲250.62點，或0.88％，收28,837.52點。

那斯達克指數上漲296.31點，或2.56％，收11,876.26 點。費城半導體指數上漲35.44 點，或1.48％，收2,433.48 點。

法人分析，台積電15日將召開法說會，外資連9日買超，亦連8日買超聯發科，成為半導體兩大重要支柱，其相關設備、封裝亦成為焦點，其次，蘋果 5G新手機將正式發表，但股王大立光卻跌破今年新低，所幸PA的穩懋、宏捷科及部分PCB個股在9月營收成長之下，穩住盤勢。

此外，台灣國際智慧能源即將在本周展出，太陽能、風電類股族群性高且交投熱絡，包括元晶、安集、碩禾、上緯投控、華城、大亞等分別創下今年新高，相關族群亦成為盤面上的特色，留意後市表現。

(工商 )