衛生紙是生活中不可或缺的日用品，無論是袖珍包、抽取式，都相當便利。不過，有一名男子買了單包的抽取式衛生紙，150抽卻變1抽，讓他氣炸錄影存證，並上網問網友「有買過那麼廢的抽取式衛生紙嗎？我是不是搞錯了什麼？」

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

他將影片分享於臉書社團《爆廢公社》，只見一包平凡無奇的抽取式衛生紙，包裝上標榜150抽，在他要打開要使用時，卻發現只有「1抽」，讓他氣瘋問「有買過那麼廢的抽取式衛生紙嗎？我是不是搞錯了什麼？」

只見影片中，他將衛生紙抽出時，卻是1張愈拉愈長，完全找不到中斷的盡頭，不斷地拉了近20秒之久，衛生紙也瞬間消去半包，讓他傻爆眼，而這包衛生紙疑似是沒有裁切好，才會造成只有「1抽」的狀況。

但不少網友看了影片後笑瘋，並表示「這種是結合現代科技的衛生紙，要多長自己剪」、「原來是彩帶啊，我以為衛生紙」、「滾筒衛生紙穿錯衣服了」、「要黏1000的鈔票，才好玩」、「客訴了呀！什麼150抽，明明只有一抽」；更有網友表示「可以一直抽抽抽抽抽，感覺好舒壓。」

(中時新聞網)