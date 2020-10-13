北京當局昨公布一起「台諜」案，指民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽涉入其中，消息傳出，卓榮泰否認。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前表示，由此可知，中國以「莫須有」的人與事進行汙衊、製造恐怖，不像大國行為。他更披露，台灣已經不做、也不必做這樣的事情（指派台諜赴陸）。

陸媒《環球時報》報導，2019年4月，國家安全機關破獲一起台灣間諜案，指鄭宇欽先後被台灣國安局、軍情局等情治單位發展針對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係。報導也指出，鄭宇欽曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授。對此，卓昨晚表示，他無此助理，也不識此人，這則新聞是錯誤報導。

針對卓榮泰否認鄭宇欽是他的助理，蘇貞昌今赴立院備詢前表示，中國老是用這種「莫須有」的人與事，進行汙衊、製造恐怖，不像個大國的行為。

對於目前有多少台灣人在大陸從事《環球時報》所報導的間諜行動？蘇貞昌說，台灣已經不做這樣的事情，而且也不必做這樣的事情，反而中國因為是極權國家，要做這種滲透破壞的事，「自己這樣做，還以為別人這樣做」，不知道台灣已經自由民主開放很久，中國不必這樣疑神疑鬼。

(中時 )