立院衛環委員會昨召開公聽會，擔任會議主席的國民黨立委蔣萬安表示，很多公部門在為萊豬辯護，但公聽會將留下紀錄，後代子孫都會記得，所有人的發言都要對歷史負責！經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，台灣是一個慮病民族，多少人每天都在注意不要吃到有毒物質，政府卻要引進讓人皺眉的日常食物，實在太殘酷。他也向副總統賴清德喊話，「如果還有在看我的文章，真的奉勸你要好好評估瘦肉精美豬對你2024的殺傷力」。

沈政男在臉書指出，衛環召委蔣萬安在公聽會上提及，婦產科史上著名的藥物己烯雌酚（Diethylstilbestrol, DES），於1939年在美國上市，被當成女性荷爾蒙補充劑與婦科疾病藥物。然而，使用者發生陰道癌的比率明顯上升，32年後美國終於被禁用。開發己烯雌酚的藥廠，和現在生產萊克多巴胺的是同一家，「這樣的教訓我們學不到嗎？」沈政男說這資料他八年前就寫了，當時民進黨人也紛紛引用，現在卻是自打嘴巴。

沈政男直言，這類公聽會、說明會、討論會、辯論會，或者網路與媒體甚至社區的宣導，在野黨必須一直辦下去、講下去。因為台灣的社運團體，從2020瘦肉精美豬事件可以看出，幾乎已經被蔡政府收編殆盡了。從此事也可看出，蔡政府提出的其他公共議題的主張，不過是偽善與人云亦云，多元、包容、開放，不過是跟風趕流行的口號，「歷史，將會審判你們」。

不過沈政男說歷史不必審判民進黨，因為2022與2024選舉，他們就必須接受一個政治上的嚴格審判。他也特別向賴清德喊話，「如果還有在看我的文章，真的奉勸你要好好評估瘦肉精美豬對你2024的殺傷力」。他最後表示，台灣是一個慮病民族，多少人每天都在注意不要吃到有毒物質，你們卻要引進讓人皺眉的日常食物，實在太殘酷。

(中時新聞網)