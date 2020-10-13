現場發生數波推擠場面。（曹婷婷攝）

民眾跟警方發生衝突多波推擠。（曹婷婷攝）

鐵道局中工處13日清晨6點陸續強拆南鐵沿線東區陳家、北區黃家，隨著北區黃家聲援者被架出，順利開拆，東區陳家拆除工程因陳家人要求自己搬離家具等待搬家公司到來，拆除喊卡，聲援者陸續聚集陳家外的青年路225巷高呼「掠奪人民土地、絕子絕孫」等口號，跟陳家熟識陳姓心理師到場要求進場陪伴失智陳父，高喊「要求進場」，在場聲援者數度跟警方發生推擠衝突。

鐵道局中工處執行南鐵沿線最後2戶反拆戶北區黃家、東區陳家，13日凌晨拂曉出擊，清晨6點多執行強制拆除北區黃春香屋前，警方以優勢警力將屋內50多名大學生跟社運反聲援者一一架出去，有的人則是自己走出去。

東區陳宅拆除作業從6點20分喊卡後到現在仍無進度，場外則陸續有聲援者到場，陳家的女兒一度被擋在大批警力外，拿出身分證證明身分才順利入屋，另有心理師要求進場陪伴陳父，在場民眾並朝警方推擠，警方數度喊話「不要推擠」，現場發生多波推擠衝突。

拆南鐵東區陳家 場外爆推擠衝突

(中時 )