東洋(4105)爭取到德國藥廠BioNTech 3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，明年首季第一批1000萬劑疫苗將在明年首季抵台，預期將能供應500萬人施打。今日開盤股價跳空鎖漲停76.4元，開盤不到5分鐘，買單超過3萬張搶著想買。

目前世界上最受期待、且已經進入臨床三期的4家疫苗，分別為BNT、AZ、Moderna以及Johnson & Johnson集團，其中，又以BNT進展最快，台灣東洋總經理施俊良表示，經過多次溝通，目前初步爭取到3,000萬劑、可供1,500萬人接種的最大額度，且其中的1,000萬劑能在明年第一季完成交貨。

施俊良也說，雖然BNT疫苗有「零下70度」的冷鏈、倉儲需求，而台灣東洋已經找到合作廠商可以解決問題，不過，也持開放態度持續與政府溝通，希望能與相關產業一起合力克服挑戰。

東洋指出，BNT新冠肺炎疫苗售價將參考國際價格，目前美國談定的價格為1劑19.5美元(約新台幣565元)，董事長林全指出，疫苗事業是配合政府公共政策，協助國家防疫，不要期待有太多獲利。

(時報資訊)