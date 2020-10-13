暑假已過，超商雙雄—統一超(2912)及全家(5903)9月合併營收均較8月下滑，其中統一超9月合併營收221.06億元，雖然月減2.35%，但為歷年同月新高，全家便利商店9月合併營收為71.71億元，月減7.2%，亦是歷年同月新高；由於10月逢連假及萬聖節商機，可望帶動雙雄業績成長。

統一超9月合併營收為221.06億元，月減2.35%，年成長2.63%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為678.03億元，季增10.26%，年增2.6%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為1923.46億元，年成長0.64%。

受惠於7-ELEVEN持續展店、掌握節令商機、OPENPOINT會員突破千萬名，搭配三大支付立折行銷策略促進買氣，帶動鮮食、預購、常溫飲料等類別成長，排除受疫情影響之海外轉投資事業，超商本業9月營收創下單月同期新高，轉投資企業如：統一速達、統一百華、博客來等節慶市場需求與消費市場回溫，整體營運穩健向上。

統一超表示，7-ELEVEN扮演社會廚房的角色，看準消費者自煮、就近吃需求，鮮食部分，因應健康趨勢的雞胸肉、鮭魚、冰烤地瓜、玉米棒，加上小菜配菜類改以創新吊掛式陳列，帶動相關業績成長近40%：新品「滿漢大餐-酸菜牛肉拌麵」與高價值義大利麵創造話題，帶動鮮食麵類成長近20%，飲料規劃「好茶賞」活動，以獨家差異化商品，如璞韻四季春青茶及日本煎茶、午後紅茶奇奇蒂蒂組等，帶動常溫飲料銷售成長近10%；因應中秋節返鄉送禮以及團聚烤肉需求，7-ELEVEN中秋預購規劃「伴手好禮」及「烤肉大賞」兩大主題，並結合「異國美食」、「花生好事」兩大門市預購主題季，成功帶動預購業績成長超過50%，9月交貨便優化賣貨便服務並祭出優惠寄件活動外，更掌握電商購物節、中秋連假提早備禮商機，提升使用頻率帶動業績成長10%。

在轉投資事業部分，統一速達持續受惠宅經濟及中秋送禮宅配需求；統一百華推出「2020超強週年慶」加深回饋力道，帶動全館人潮及消費，統一速達與統一百華皆較去年同期有雙位數成長；博客來在開學季及中秋節慶帶動下，業績較去年同期成長近5%。

統一超表示，7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，9月透過行動隨時取、三大支付立折活動、會員專屬「禮」遇3大經營策略，有效穩固會員忠誠度、吸引新會員加入，提早達成1,000萬會員里程。行動隨時取線上支付功能開通、擴增商品結構後，並結合三大支付（icash2.0、icashPay、OPEN錢包）立折活動，提供會員消費差異化體驗；會員專屬「禮」遇活動推出 VIP大禮包活動、特殊花色口罩訂購等限時限量活動，創造話題與會員專屬尊榮感。

截至109年9月底止，7-ELEVEN門市店數共5938家，去年同期店數共5579家。

全家便利商店9月合併營收為71.7億元，月減7.2%，年成長10.54%，為歷年同月新高，累計第3季合併營收為227.32億元，季增7.68%，年成長12.32%，為單季歷史新高，累計前9月合併營收為636.35億元，較去年同期成長10.44%。

全家表示，店數持續成長，鮮食成長10%，中秋預購整體檔期成長翻倍，皆是業績向上主因；就各產品來看，鮮食受惠鼎泰豐和台鐵聯名商品的效應，帶動多重品群成長，包含便當、微波主食麵類、飯糰等，9月適逢學生開學陸續返校，吐司等早餐型產品也成長近20%；杯裝飲料則維持成長20%的穩健步調，9月因應國際咖啡日、補班所推出的行銷活動有效加溫業績。霜淇淋也成長超過兩成，和手搖品牌珍煮丹聯名的泰泰厚奶霜淇淋，以獨特的泰式口味加上紫色餅皮，持續帶動話題和銷售。

截至109年9月30日止，全家便利商店總店舖數達3719家。

展望10月，統一超表示，迎接中秋、雙十連假、萬聖節商機，整合線上與線下資源培養OPENPOINT熟客生態圈，行動隨時取線上支付首次推出會員首購金額加碼5%活動，線下延續三大支付工具立折活動；季節轉換日夜溫差大，掌握體感商機，陸續推出多樣化的商品與服務，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

全家指出，除國慶連假將可望帶來假期商機，秋冬商品組合亦將陸續上市，隨季節交替而帶來的體感溫度變化日益明顯，濃郁、溫暖型的商品將可望帶動近期的業績動能。

(時報資訊)