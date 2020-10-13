宏碁(2353)next acer全球記者會將於10月21日台北時間晚間9點於線上舉行，屆時將發表更多創新產品以強化生活風格。而宏碁最新公布的9月單月營收新台幣295.15億元，再創72個月新高。第3季自結合併營收破新台幣800億元大關，創23季新紀錄；累積前9月合併營收為新台幣1,944.85億元，年增12.6%。

今年4月以來外資持續加碼宏碁，由4月持股的27%左右，一路加碼到10月中的34.5%左右。宏碁小金雞智聯服務公司，通過櫃買中心上櫃審議會，將於本季度正式掛牌上櫃。

宏碁第三季泛美地區營收年增70.7%，電競產品營收年增69.9%、Chromebook營收年增94.4%、商用筆電營收年增86.6%。

宏碁搭載11代Intel CoreTM處理器輕薄筆電，在本周一(10月12)日正式登台，經過Intel Evo平台認證的Swift 5，重量約1公斤、配備超窄邊框、90%屏佔比，使用全新11代Intel CoreTM i5-1135G7處理器，搭載Full HD螢幕，此款筆電最高可提供17小時電池續航力，充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力，定價34,900元。

(時報資訊)