關於分散投資風險，諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．托賓（James Tobin）曾說：「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡」，相信你我都耳熟能詳，更有許多人將其運用在個人資產配置及財富管理上，只是或許事與願違，即便是遵循這個原則沒有將資金全數投入同一標的中，仍然無法達到風險分散的效果，很大可能是因為忽略了在「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡」這句話後面，其實還有下半句：「但是也不要把雞蛋放在太多的籃子裡」。

針對這個論點，不少人因為不知道還有下半句而達不到預期的效果，究竟其中的關鍵是什麼？以下跟著小花平台一起來了解。

不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡，

但是也不要把雞蛋放在太多的籃子裡。

雖說「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡」，但是有一個很大的問題是，即便沒有放在同一個籃子、選了好幾個籃子，本質上可能還是同一個籃子；換句話說，往往自以為挑選了許多投資理財標的，就是在分散投資以降低風險，沒想到反而是在累積更多的風險，那才是得不償失。

舉例來說，向不同的銷售機構購買基金，像是銀行、證券商或是其他基金銷售機構等，看似選了好幾個籃子，其實不然！不論購買基金的管道百百種，到頭來都是購買基金，一旦指數下跌，代表絕大部分基金也都下跌，唯一的差別只在不同基金的跌幅多寡而已。

至於該如何分散投資以降低風險？根據詹姆斯．托賓的論點：「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡，但是也不要把雞蛋放在太多的籃子裡。」小花平台保險顧問指出，風險與結果的不確定性成正比，也就是高風險不見得等於高報酬，反而報酬率愈高的商品通常風險愈大。

「不建議持有太多高度風險投資商品，最好能增加中低度風險投資組合以分散不必要的風險。」小花平台保險顧問特別提醒，投資理財這檔事，應該根據個人自身的情況量力而為，首要了解自己承擔風險的能力，從自己最熟悉的領域著手，比如平時任職於電子產業，可以優先考慮電子相關產業上市上櫃股票，切忌借錢投資讓自己冒風險。

斜槓世代存在收入不穩、為工作奔波風險

保險規劃聚焦3險種「一次做足全方位保障！」

投資要分散不同標的以降低風險，找工作賺錢也是同樣的道理，近年來受到經濟持續不景氣影響，國內上班族兼職比例明顯增加，根據一項求職網站統計調查指出，有超過5成的上班族紛紛投入兼職的行列，無非是為了想要多賺點錢、有效改善當下與未來的生活品質。

「斜槓世代」的時代已然到來！

「斜槓世代」這4個字堪為近來討論個人職涯趨勢時最熱門的關鍵字，所謂的「斜槓（Slash）」是指以符號「／」來區隔頭銜或是身分，首次出現在《紐約時報》專欄作家麥瑞克．阿爾伯（Marci Alboher）所著《雙重職業》一書中，提及時下愈來愈多年輕人不再滿足於「專一職業」，因為這樣的生活方式讓他們感到單調且無聊，於是開始選擇一種能夠擁有多重身分的多元生活，「斜槓（Slash）」也成為了他們的代名詞。

「斜槓世代」一人身兼好幾份工作，小花平台保險顧問特別強調，每天在外為家庭生計奔波、拚搏夢想的同時，不要忘記：適時地回頭去看一看，檢視自己的壽險保障夠不夠、是否足以轉嫁來自意外或是疾病身故的風險，以下從專業保險角度提出建議：掌握3大投保步驟、一次做足全方位傷害醫療保障：

(中時新聞網)