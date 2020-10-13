湖人昨日奪下隊史第17座總冠軍，追上塞爾提克的腳步，並列NBA史上最多冠球隊。全隊搭乘大巴回飯店的時候卻意外的將庫克落在球館內，這個意外也讓外界驚覺在選秀會上落選的庫克，4年NBA生涯就已笑擁兩座總冠軍，堪稱人生贏家。

庫克在大四幫助杜克奪下NCAA冠軍，可惜2015年卻在NBA選秀會上沒能獲得球隊青睞，不過，庫克依舊在2016年從鵜鶘展開NBA生涯，只打了9場比賽就被交易至獨行俠，可惜出賽場次更下降至5場，可說是板凳中的板凳，球員生涯黯淡無光。

然而庫克的轉捩點出現在2017年，勇士在眾多球員當中看中了他，出戰33場比賽，平均上場22.4分鐘，繳出9.5分、2.5籃板、2.7助攻，投籃命中率48.4%，三分球命中率44.2%，幫助球隊擊敗由詹姆斯領軍的騎士，奪得總冠軍。

老庫克是湖人死忠球迷，庫克去年加盟湖人，幫老爸圓了夢想，例行賽打了44場，場均5.1分、1.2籃板、1.1助攻，投籃命中率42.5%。季後賽打了6場比賽，在少得可憐的上場時間內14投7中，投籃命中率50%，得分效率相當高。

將布萊恩視為英雄的庫克，昨在拿下總冠軍之後，第一時間就在網路放了與老爸的合照，緊接著較悼念布萊恩，「我們做到了，安息吧！」

人生際遇永遠令人想像不到，庫克雖然在選秀會上是失意人，但他卻是在總冠軍賽的贏家，4個球季打了3次總冠軍賽，還圓了許多史上名將都完成不到的夢想，這就是人生！

(中時 )