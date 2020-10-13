許多人愛吃茶葉蛋，幾乎每天超商必買，但想煮出一鍋色香味俱全的蛋，並不容易。一名人妻在臉書社團分享「如何呈現完美茶葉蛋」，細膩教學獲近萬網友肯定，逾200人分享。

這名人妻在臉書社團我愛全聯-好物老實說分享茶葉蛋製作，她不僅加入肉桂、八角、可樂等，還非常有耐心地把每顆茶葉蛋用小湯匙敲出細細裂痕，關鍵就在於「裂痕越多越能入味」！她強調，裂痕會讓茶葉香滲入蛋內，帶著輕淡的醬味及濃烈的茶香。

雞蛋用水煮開後，轉小火煮10分鐘、熄火再悶5分鐘，最後把滚水倒掉，倒入冰水浸泡10分鐘，透過熱漲冷縮讓蛋白更Q彈。原PO表示，她兒子超愛吃茶葉蛋，某天心血來潮竟指定媽媽做，她綜合一些前輩的作法，試了幾次終於試出「兒子心目中最完美的茶葉蛋」。

網友大推，覺得光賣相就很讚，「以前做超商大夜班，煮茶葉蛋是半夜重點工作之一」、「茶葉蛋要好吃真的需要耐心」、「原來裂痕愈多愈入味，但不小心敲破就GG了」、「學起來，以後自己做」。

網友分享煮茶葉蛋秘訣，關鍵就在「蛋的裂痕」。（翻攝臉書）

(中時新聞網)