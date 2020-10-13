你擔心自己未來失智？根據一項調查顯示，國內有超過8成以上民眾都擔心自己未來可能會失智，卻僅不到2成的人具憂患意識、針對失智這檔事提前預作個人醫療保險規劃，這無疑是一項警訊，對照目前台灣失智症現況：「人數愈來愈多且有年輕化的趨勢」，除了家中長輩是高風險族群外，甚至也要擔心自己以後可能會罹患失智症……，一旦家中有人罹患失智症，其後續衍生的醫療照護成本，應是相當可觀的數字；試想：如果能未雨綢繆、事先做好預防工作，是否就不是只有擔心而已，也更有餘裕去面對人生的無常？

何為失智症？衛福部「10大警訊」報乎你知！

根據「國際失智症協會」最新出爐的調查研究指出，平均每3秒就有1人罹患失智症，估計全球有超過5千萬名失智症患者，至於在台灣超過300萬名的老人中，其中失智症人數估計約有近30萬人……，今天失智症的盛行率可能遠超乎你我的想像。

雖說隨著年齡的增長，失智症的盛行率也愈高，但是需特別留意的是，失智症有逐漸年輕化的趨勢，愈來愈多人年紀輕輕就在職場上發生意外事故而導致失能，需要長期看護的時間恐怕要比原先估計每人平均約7.3年還要更長，其所需要的照護費用也比原先估計平均每人新台幣約500萬元多更多，對於一般人來說，絕對是一筆相當沉重的負擔！

有鑑於此，小花平台保險顧問建議，不分男女老少盡早將個人商業保險「超前部署」，為預防失智症預先做好準備，將無法承擔的風險轉嫁給保險公司，也能大幅降低因為失智帶給患者本身及其家人經濟和生活上的衝擊，這應列為每人必修、無法迴避的現實課題。

經常聽到的失智症，許多人可能還是一知半解，究竟什麼是失智症？如何分辨自己是否患有失智症？以下整理由衛福部提出「失智症10大警訊」，民眾可以在家自我評估與檢視，如果出現任一症狀，建議盡速就醫：

警訊1、記憶力減退到影響到日常生活

失智症患者容易忘記近期發生的事，甚至連重要的日期或是事件也會忘記。

警訊2、無法勝任原本熟悉的事務

失智症患者對於原本稀鬆平常的事務，經常忘記或是遺漏既定的步驟，例如：司機開錯路、英文老師不知道「book」是什麼……。

警訊3、計畫事情或是解決問題出現困難

失智症患者比較無法專心且需要花費更多時間來處理以前本來就很熟悉的人、事、物。

(中時新聞網)