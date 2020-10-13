羅智強臉書動態進行民調。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強今早在臉書預告「中天關定了！」有「深喉嚨」告訴他這件事，到12月中之前，還有2個月的時間，預言會不會應驗，答案很快就會揭曉。但這意謂，還有2個月的時間，搶救台灣已所剩無幾的新聞自由、監督力量。他認為大家可以喜歡或不喜歡中天，但不管喜不喜歡，都不能縱容執政者封殺新聞自由，把原本監督執政者的第四權，變成執政黨的東廠爪牙和文宣部。

羅智強也於深夜在他的臉書動態，就「蘇貞昌和 NCC會關掉中天」一事進行網路民調，至今早已有千餘人投票，有82 ％認為「是」、12％認為「不是」。

羅智強說，過去這一段時間，他有時會接到一位「深喉嚨」的消息，傳給他一些重要的訊息，到目前為上，「深喉嚨」的消息或預判的準確度幾乎是100％，包括這次東廠陳菊查他306元的政治獻金。

表示，其實，當陳菊東廠說他4筆政治獻金資料不符，他想，他有8000多筆小額捐款，有4筆因為填錯而不符，錯率0.05％，應該也算合理，所以，第一時間，他只質疑陳菊為什麼查他300塊，不查陳明文300萬，，卻壓根沒想過他的4筆資料根本相符，陳菊的監察院根本是欺他沒有查證管道，誣賴構陷，直到那位深喉嚨提醒他，這四筆資料其實是相符的，監察院是故意誣賴，並建議他可去函向民政單位請求比對，真相即可大白，他才驚覺，這件事可能從頭到尾都是陳菊東廠的構陷算計，而向台北市民政局請求比對，結果也一如其訊息：四筆完全相符！

羅智強說，這位「深喉嚨」告訴他另一個更重大的消息，那就是：「中天關定了！」他不知道這次的爆料是不是再度準確如昔，但看蘇貞昌和NCC最近的作法，除非人民能夠意識到，當新聞自由被割喉的時候，也意謂台灣的民主走向獨裁；除非人民能夠意識到，當中天被關掉之後，下一步必然就是關掉TVBS，再下一步就是封殺所有不同意見者的聲音，讓台灣成為「民進黨說你黑你就是黑，民進黨說你白你就是白」的一言堂社會，否則，中天被關的預言，必定成真。

他指出， 10月26日，就是中天是否關台的聽證會，而12月中之前，蘇貞昌和NCC就會做出決定要不要關中天？到12月中之前，還有2個月的時間，預言會不會應驗，答案很快就會揭曉。但這也意謂，我們還有2個月的時間，搶救台灣已所剩無幾的新聞自由、監督力量。

羅智強說，他要特別強調的是，這不是搶救「中天」，而是搶救「民主」、搶救「制衡」、搶救「新聞自由」。你可以喜歡或不喜歡中天，但不管你喜歡或不喜歡中天，你我都不能縱容執政者封殺新聞自由，把原本監督執政者的第四權，變成執政黨的東廠爪牙和文宣部。而現在這隻「新聞自由小麻雀」的死活，是握在NCC的太上皇，蘇貞昌的手上。天佑台灣！天佑台灣的民主和新聞自由！

(中時 )