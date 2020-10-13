中職本周賽事從今（13）日起在台南、新莊兩地開打，台南的樂天桃猿、統一獅2連戰首場，猿隊推出洋投霸能先發，地主獅隊也是以洋投猛威爾迎戰。兆猿隊爭奪下半季冠軍的淘汰數字剩1，今天若輸就與冠軍絕緣，只能期待中信兄弟奪冠，才能靠年度勝率打進季後賽。

霸能戰績10勝8敗、自責分率5.28，最近兩次先發對戰中信兄弟、富邦悍將吞下2連敗，且都大量失分，狀況並不穩定。今年對戰獅隊8場，其中7場先發，戰績2勝1敗、自責分率4.60還算不錯；對戰被打擊率2成71，其中對右打者2成89、對左打者2成53，也不算太差。不過他10月的自責分率高達14.40實在太離譜，亦使猿隊在下半季尾聲陷入泥淖。

獅隊目前與富邦悍將並列領先，本周進入下半季爭冠關鍵，猛威爾戰績2勝3敗、自責分率3.69，且是3連敗後2連勝，近況不錯。今年對戰樂天2場都是先發，戰績0勝1敗、自責分率6.52。被打擊率2成22，其中對右打者1成54、對左打者2成61。

從數掳來看，猛威爾被樂天打者擊出的安打並不多，也沒有全壘打，自責分率卻居高不下；主因是首次對戰僅先發2.2局便失掉4分，導致投打數據出現不太合理的現象。

(中時 )