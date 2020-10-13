擁有百萬社員的臉書社團「爆廢公社」，今天（13日）上午無預警遭下架！目前臉書已找不到原社團，只剩下相關的爆廢公社二館。許多網友今早發現PO文不見了，上網詢問才發現一堆人有類似狀況，整個社團被下架。

貼文一出，網友群起哀嚎，「我的廢一也消失了」、「噩耗！你不說我還沒發現廢一被收了」、「才剛進去廢一它就消失了，臉書不是最近才收了爆笑公社嗎」、「只搜尋得到公開版和二館，一館被下架了」、「爆廢不見了！以後是要怎麼耍廢啊」。

網友推測，「應是臉書主動下架，因為連社團管理員自己也找不到」、「覺得是那些轉貼動畫電影連結害的，公開侵權行為，不被盯上才怪」；也有網友盼望，「看管理員能不能救回來，之前加入別的社團也是消失，2、3天後就恢復了」。

根據《三立新聞網》報導，爆廢一位管理員強調，社團文章絕對沒有違反社群守則。對於有百萬會員的社團突遭下架，他們感到相當錯愕、不解，正與臉書溝通中。

(中時新聞網)