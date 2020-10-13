日前外國傳媒報導，美國一名年約33歲男子傑克沒有工作也不外出，整天在家裡穿著尿布、吸吮奶嘴、睡在訂製的特大嬰兒床上，甚至還要媽媽用奶瓶餵他喝奶……，相關新聞內容讓人匪夷所思，很難想像這樣的「媽寶」巨嬰是如何養成？至於體型肥胖的他，長期缺乏身體活動，也不禁令人擔心他的健康狀況。

該則新聞講述的重點，除了從真實案例延伸討論當前社會的熱門話題「啃老」外，另一個值得關注的問題，就是長期身體活動不足，導致體型愈來愈肥胖，也連帶影響健康。其實，肥胖作為一種常見的慢性疾病，讓許多人深受其擾，不只在美國，台灣也有愈來愈多的「胖大人」、「胖小子」。

本周小花平台將為讀者分析與你我切身相關的肥胖問題，不只是潛在的健康威脅也有礙觀瞻，另外不說你可能不知道，長得太胖（或是太瘦）可能會被拒保、買不到保險。

BMI值高於24就是體重過重、高於27則屬肥胖

根據衛福部國健署公布最新調查顯示，國內18歲以上成人過重及肥胖盛行率平均近43％，創下近10年來新高紀錄，平均每2人就有1人過重及肥胖，這樣的數字讓台灣蟬聯多年亞洲「最胖國」冠軍寶座；其中，男性超過半數、女性近4成體重過重且兒童「小胖子」也愈來愈多。

到底體重要多重才算是過重或是肥胖？根據世界衛生組織（WHO）對於肥胖的定義，以身體質量指數（BMI）作為判斷標準，計算方式：體重（kg）／身高（m）²，BMI值高於（含）24為過重、低於（含）18.5為過輕。

衛福部國健署推動「健康一世，BMI值維持1824」的目標，採用18歲以上成人體位為：過輕（BMI<18.5 kg/m²）、健康體重（18.5 kg/m²≦BMI<24 kg/m²）、過重（24 kg/m²≦BMI<27 kg/m²）及肥胖（BMI≧27 kg/m²）。

舉例來說，一名4歲男孩、體重35公斤、身高130公分，其BMI值為35÷（1.3 X1.3）＝20.7，對照於「台灣地區兒童與青少年肥胖標準表」所列的4歲男孩BMI值正常範圍為13.4至16.7，「那麼這個孩子確實是太胖了！」

(中時新聞網)