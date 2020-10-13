高雄日月光半導體公司周姓保全殺害女同事一案，高雄高分院13日二審駁回上訴，維持原判，判周男17年6月，可上訴。2019年9月14日凌晨破曉前，周男趁陳姓女同事休息時，以預藏尖刀突刺胸口，導致陳女心臟大量內出血，送醫後旋即不治。

周男行凶後，見逃跑的陳女體力不支、趴倒在地，驚覺大事不妙，隨即用公務手機打電話報警自首，表示自己親手殺了女同事。

判決指出，周男2019年8月才派駐到楠梓加工區、日月光半導體K23廠擔任保全，疑似遭陳女檢舉工作未落實回報、教育訓練遲到被公司檢討，心生不滿，種下殺機。

2019年9月14日晚間7點，周男與陳女兩人配班，一同在中控室值班，當晚兩人又因故起了激烈口角。凌晨3點54分，周男偷偷違規外出，到附近的五金行買了1把水果刀，凌晨4點56分，周男刻意以外套遮掩兇刀，悄悄走進休息室。

當時陳女正坐著小睡休息，周男眼見陳女毫無防備，迅速翻開外套、一刀猛力插進陳女左胸。陳女驚醒立刻向外逃命，但才逃到中控室便倒地不起。周男當下立刻打電話自首，警方趕抵現場協助將陳女送醫，但歷經一小時急救後仍宣告不治。

法醫相驗發現，陳女胸口遭兇刀刺入甚深且刺擊力道甚大，刺穿左心室前壁，造成心包膜腔、兩側肋膜腔內超過2公升大量積血和血腫塊，導致低血容休克死亡。

周男辯稱只是想教訓陳女，不是預謀殺人，也並非有意直接刺心臟，但法官勘驗中控室監視器畫面發現，案發前約半小時，周男看著電腦營幕、手摸自己左胸位置數秒，疑似在確認行凶位置，認定他有預謀意圖。

一審周男並未全數坦承犯行，與陳女家屬700萬元和解金也無力償還，遭判17年、褫奪公權6年。高雄高分院駁回周男上訴，維持原判，可上訴。

(中時 )