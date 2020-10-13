美股消息面：

1.白宮推動小規模新冠援助方案，市場認為力度不如預期，削弱黃金吸引力。黃金為對沖通膨風險的工具。金價從三周高位跌落；現貨黃金跌0.3%，每盎司報1923.56美元；美國黃金期貨小漲0.1%，每盎司報1928.90美元。

2.颱風Delta消退，美國墨西哥灣地區石油生產商恢復生產；利比亞不可抗拒因素解除，日產量將恢復到35.5萬桶；挪威工人罷工活動落幕，日減產25%影響可望結束。國際油價周一收盤大跌約3%；布蘭特原油周二上午再跌0.1%，來到41.7美元，西德州原油每桶約39.5美元。

3.美國啟動規模較小的小型商業援助方案，市場認為國會可能通過，美元指數小幅下滑在93左右窄幅徘徊，逼近三周低點，周二上午來到93.04。

4.中國人行上周六將外匯風險準備率調降至零，被視為抑制人民幣近期上漲的行動，將使作空人民幣更加容易。人民幣下跌0.77%6.745人民幣兌一美元。

5.白宮醫師康利(Conley)最新表示，美國總統川普已連續數日呈現陰性反應。然食品藥物管理局(FDA)指出，不了解檢測準確性如何。

(時報資訊)