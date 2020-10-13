宏致(3605)9月合併營收為7.74億元，月增4.88%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為22.78億元，季增13%，由於NB、車用、網通及消費性電子產品需求強勁，宏致預估，第4季合併營收有機會優於第3季。

宏致除連接器、連接線、金屬沖壓件及各式電子零組件的產品外，今年更積極開拓業務觸角，有鑑於資訊設備日新月異，商用投影及家用影音擴充需求續增，各大業者紛紛推出新品，希望提供消費者無線投影解決方案，但目前市面上大多數的投影轉換器要不是價格便宜，但連線品質不穩，不然就是價格太高，一般民眾難以入手，看好此市場需求，宏致電子推出自創品牌的投影轉換器-ONEmade PRO，其產品傳輸距離長、品質穩定，可有效滿足消費者穩定無線投影的需求，希望藉由品牌新品多元經營，帶動整體營運動能。

宏致表示，過去類似產品傳輸品質不穩定，最重要的關鍵在於其連線所使用的網路為現場的WiFi，以至於影響連線穩定的因素太多，導致傳輸品質時好時壞，而ONEmade PRO擁有5G-WiFi私有協議，無需擔心外界干擾，且不需要任何應用程序、不需要任何額外設置、不需要安裝任何軟體，即可自動配對、自動投屏，即插即用，相當方便，無線覆蓋更達10M，其穩定度及無線覆蓋率皆可媲美市售3萬元以上的高階產品，輕鬆解決因為HDMI/VGA線不夠長，搞得投影很麻煩的窘境。

再者，全球USB Type C市場至2024年年複合成長率可達30%，能否支援USB Type-C也是消費者在選擇同類產品值相當重要的關鍵，ONEmade PRO不但是市場上極少數能使用USB Type-C供電的產品，更可將USB Type-C端口轉換為HDMI/VGA無線傳輸，讓電腦、平板、手機同時支援HDMI加VGA輸出，等於把一個畫面同步傳輸到兩個螢幕上，使投影更加靈活。

受惠筆電需求暢旺，組裝廠客戶拉貨動能強勁所致，且工控產業第3季需求恢復，逐月出貨增長，加上車用需求回溫，網通逐季成長態勢未變，帶動宏致9月合併營收達7.74億元，月增4.88%，年成長5.5%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為22.78億元，季增13%，年成長10.8%，累計1到9月合併營收為59.33億元，年成長13.2%。

展望第4季，宏致表示，雖然因十一長假客戶提前拉貨，10月合併營收將較9月下滑，但NB、車用、網通及消費性電子產品需求強勁，第4季合併營收有機會優於第3季。

(時報資訊)