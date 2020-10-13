針對分析師郭明錤再度點名唱衰，認為市場普遍誤解玉晶光(3406)過去兩年快速成長關鍵，預估玉晶光2021年EPS可能因新進者—Semco及大陸舜宇光學而無成長，玉晶光公開駁斥表示，公司近幾年下足功夫提升研發及製造能力，成果已反應在業績上，公司與客戶關係穩定，新產品開發亦依照進度，後進者技術差距仍遠，絕無分析師所言「已有新供應商」、甚至取代之情事。

郭明錤唱衰玉晶光報告一篇篇，最新報告再度點名玉晶光是成為蘋果鏡頭供應商—Semco及大陸舜宇競爭下最大輸家，更直接挑明指稱「市場普遍誤解玉晶光過去2年快速成長的關鍵，以為玉晶光2019與2020年營收與EPS顯著成長是玉晶光技術改善並提升iPhone高階鏡頭出貨比重所致，但他認為關鍵原因是Apple約3年前開始積極自行設計鏡頭，Apple過去許多鏡頭是由大立光(3008)設計，故在量產移轉至玉晶光時常面臨良率問題與侵權風險，而此改變可顯著降低設計難度、生產門檻與侵權風險」，充滿貶抑用詞，完全無視玉晶光過去幾年在研發及生產技術上的努力，讓玉晶光忍無可忍，首度公開駁斥。

雖然郭明錤報告指稱，「舜宇光學的iPad 5P鏡頭開發進度顯著優於預期，故已取得開發新款2021年iPhone 7P鏡頭的資格，且Semco目前已順利出貨iPhone SE 6P後置鏡頭」，但產業界人士表示，雖然大陸舜宇光電嚐試開發iPad鏡頭，但iPad鏡頭與iPhone鏡頭技術難度差距甚遠，以蘋果對iPhone手機嚴謹要求，尚未聽聞舜宇已取得開發蘋果2021年下半年iPhone 7P鏡頭資格及Semco已順利出貨iPhone手機鏡頭等，不知分析師所言：大陸舜宇光學與Semco的蘋果鏡頭出貨能見度近期顯著提升訊息從何而來。

就業績來看，受惠於蘋果iPhone拉貨，玉晶光9月合併營收18.6億元，月增4.67%，年減3.58%，累計第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為109.69億元，年成長32.85%。

據了解，蘋果iPhone後置鏡頭，玉晶光主要是出貨廣角鏡頭及超廣角鏡頭，Tele鏡頭仍是由大立光及日本康達智(Kantatsu)為主，目前玉晶光已開始出貨7P鏡頭，廣角及超廣角鏡頭也成為玉晶光下半年業績成長的推手。

一再挨悶棍的玉晶光也公開駁斥郭明錤，玉晶光表示，公司深感光學鏡頭是技術門檻甚高產業，近幾年下足功夫提升研發及製造能力，成果已反應在業績上，公司一直努力精進技術，與客戶關係穩定，新產品開發亦依照進度，後進者技術差距仍遠，絕無分析師所言「已有新供應商」、甚至取代之情事。

在蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出下，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好，至於能不能比第3季好，須視客戶新機銷售狀況；由於5G手機換機潮可望自明年引爆，智慧型手機市場可望擺脫今年受疫情干擾谷底重回成長，且各種新應用讓智慧型手機多鏡頭趨勢明確，看好明年光學鏡頭產業，公司將盡力滿足客戶需求，維持公司業績穩定成長。

(時報資訊)