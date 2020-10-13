芝加哥白襪本季暌違12年重返季後賽，不過13日球團宣布開除總教練倫特利亞(Rick Renteria)！白襪2016年季外找來倫特利亞接掌兵符，2018年與他延長合約，現在打進季後賽反而不要他了，令外界有些驚訝。倫特利亞累積236勝309敗。

白襪季初氣勢如虹，全壘打狂轟穩居美聯中區龍頭。可惜季末軟腳，例行賽最後10場吞下8敗跌到老二(35勝25敗)。美聯外卡賽對上運動家，白襪贏得首戰之後連輸兩場遭逆轉，他們的打擊沒有問題，一壘手阿布瑞尤(Jose Abreu)打出生涯最佳的一年，勇奪美聯打點王，主要是牛棚守不住勝果。

倫特利亞主要的任務大概是重建球隊而已，如今略有小成，高層可能因此要換人，轉入贏球模式。外傳可能接任的人選有前太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)，他的運氣很好，即使因作弊案被禁賽1年，由於本季減薪減場，若他明年回歸其實也只損失60場的錢。紅襪前總教練柯拉(Alex Cora)也涉入作弊案下台，但他們畢竟都是擅長贏球的冠軍教頭，只是球迷恐怕很難接受這兩個人。

紅襪、老虎季外也要尋找新的總教練，這兩隊本季戰績都很慘，隨著季後賽進行，預估還會其他總教練遭到秋後算帳。

(中時新聞網)