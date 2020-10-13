NBA》湖人奪冠紀念品12小時賣完 寫下另類紀錄 09:492020/10/13 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖人奪冠後12小時內賣光所有紀念品，創下了另類紀錄。(翻拍網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相隔10年之後湖人再次重溫冠軍夢，沒想到冠軍紀念品12小時內全部賣光光，可見得湖人球迷是多麼渴望這座總冠軍，買起紀念品豪不手軟，也讓湖人創下了另類紀錄。 NBA冠軍紀念品售罄紀錄是2016年騎士拿下隊史首冠，當時花了30天才將所有冠軍紀念品賣完，沒想到這次湖人奪下隊史第17冠是如此的搶手，一瞬間就賣光光，實在太恐怖了！ 此外，NIKE為湖人推出的奪冠系列T桖、衛生衣等也在短時間內也瞬間售罄。奪冠T桖正面胸前是湖人隊徽以及2020年總冠軍字樣，右下方則是繡了17次奪冠紀錄。 (中時 ) #湖人 #紀念品 #奪冠 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》選秀落選別氣餒 庫克手中笑擁兩冠 09:312020/10/13 體育 文化大學彩虹持續2小時原因曝光 再戰世界紀錄 11:112020/10/12 生活 《熱門族群》電信三雄前9月獲利齊超標 台灣大喜奪獲利王 07:442020/10/13 財經 訂單旺 永冠、鈞興業績報喜 04:102020/10/13 證券．權證 NBA》打敗熱火報仇 湖人教頭談論詹姆斯 08:302020/10/13 體育 陸消費電子10強 華為最值錢 04:102020/10/13 產業財經 傳統金融太薄利 亞太PEVC大餅 飆上1.3兆美元 04:102020/10/13 金融．稅務 紀錄被蠻牛追上 費爸讚你值得 04:102020/10/13 運動天地 滿身勳章 詹皇只在乎湖人歸位 04:102020/10/13 運動天地 《電腦設備》宏碁21日新品發表會 外資青睞持股升至34.5％ 09:252020/10/13 財經 體育熱門新聞 今年最狂KO出爐 UFC拳手凌空迴旋踢臉 - 體育 NBA》湖人總教練佛格 曾經最恨詹姆斯 - 體育 NBA》隆多：布萊恩肯定在天堂對我們微笑 - 體育 NBA》羅斯排名詹皇 仍只有史上第4 - 體育 法網》改變人生的經驗 思薇雅蒂世界排名狂升 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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