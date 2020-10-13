相隔10年之後湖人再次重溫冠軍夢，沒想到冠軍紀念品12小時內全部賣光光，可見得湖人球迷是多麼渴望這座總冠軍，買起紀念品豪不手軟，也讓湖人創下了另類紀錄。

NBA冠軍紀念品售罄紀錄是2016年騎士拿下隊史首冠，當時花了30天才將所有冠軍紀念品賣完，沒想到這次湖人奪下隊史第17冠是如此的搶手，一瞬間就賣光光，實在太恐怖了！

此外，NIKE為湖人推出的奪冠系列T桖、衛生衣等也在短時間內也瞬間售罄。奪冠T桖正面胸前是湖人隊徽以及2020年總冠軍字樣，右下方則是繡了17次奪冠紀錄。

(中時 )