中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行，今天（13日）參加在浙江杭州舉行的第三屆海峽兩岸青年發展論壇。論壇開幕前，大陸國台辦主任劉結一在會見了洪秀柱一行。劉結一致辭時指出，現在兩岸關係嚴峻複雜，原因在於極少數台獨分裂份子勾聯外部勢力，進行謀獨挑釁；洪秀柱引用星雲大師的名言，「說好話、存好心、做好事」，讓兩岸有更融洽的未來。

會面致詞時，劉結一表示，和洪秀柱上次見面已過去一年多的時間，兩岸關係形式變得嚴峻複雜，但是在這種形勢下，召開第三屆海峽兩岸兩岸青年發展論壇尤其重要。大陸方面一直努力推動民間交流，為兩岸關係沿著正確方向發展做出積極貢獻。

劉結一表示，最近大陸也舉行很多活動，線上線下結合，台灣同胞也積極參與，顯示兩岸同胞血濃於水，是擋也擋不住的。大陸也願意做出努力，共同推動兩岸關係朝著正確方向發展。

劉結一指出，現在兩岸關係嚴峻複雜，原因在於極少數台獨分裂份子勾聯外部勢力，進行謀獨挑釁，大陸願同台灣同胞一同遏制，維護廣大台灣同胞的利益和福祉。

洪秀柱致詞時，首先推崇大陸的新冠疫情防疫工作。「這兩天我來到大陸，發現防疫工作做的非常好，我們這次來也親身感受到，14億人口能做到這樣，是值得大家學習的。」

此外，洪秀柱解釋目前兩岸關係複雜的因素，最重要就是台灣內部的聲音有很大的歧異。「我們特別提到，兩岸之間血濃於水。像我們從小的歷史課本，我們從小受到民族精神教育對民族的認同，是毫無疑問的。但是因爲課綱的改變，讓現在年輕人從觀念上，在他的歷史的定位上都有了一些偏差，所以當然就會引起他不一樣的想法。」

洪秀柱表示，這也就是我們要舉辦「海峽兩岸兩岸青年發展論壇」非常重要的一個原因。兩岸關係應持續保持來往，不離不棄。洪秀柱還引用星雲大師的名言，「說好話、存好心、做好事」，讓兩岸有更融洽的未來。

(中時 )