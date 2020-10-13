美國總統大選勝負已分？至少從期權市場恐慌指數看來是如此，芝加哥期貨交易所VIX指數(俗稱恐慌指數)已從近期高點、9月3日33.60大幅下滑，周一收盤是25.07，這代表交易員預期11月3日大選結果將毫無爭議，市場民調領先的民主黨候選人拜登(Joe Biden)入主白宮之外，民主黨甚至可能取得參議院控制權，達成完全執政。

VIX指數是對未來30天市場波動性預期，用年化百分比表示，該指數從9月3日震盪下滑，上週在現任總統川普(Donald Trump)出院並指示財政官員終止與民主黨新紓困法案談判後，10月6日曾又漲至29.48，但在紓困法案始終卡關下依然下滑，市場預期大選結果已經明朗是少數能解釋的主因。

新興市場類似的恐慌指數下降更多。英國金融時報集團旗下投資顧問公司Medley Global分析師斯達特米勒(Nick Stadtmiller)說：「新興市場投資者對年底市場波動風險態度確實更樂觀。只要全球流動性維持充裕，市場保持穩固，沒有理由不期望新興市場資產表現。」

荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師馬太斯(Pitotr Matys)說：「市場為新紓困方案還有前副總統拜登勝選做準備，更重要的是對民主黨重奪參議院控制權的預期。那代表即使11月3日大選2黨還無法達成共識，市場也知道財政刺激計畫過關只是時間問題。」

(中時新聞網)