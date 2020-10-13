乳癌，是女性癌症頭號殺手！10月是國際乳癌防治月，想有效防治乳癌，可從日常生活做起。

10種預防乳癌的生活方式，只要你願意，很容易就能實踐。

1.喝綠茶或咖啡

綠茶有助於防癌早已獲得證實。因為綠茶含有兒茶素及維生素A、C等抗氧化劑因此有防癌功效，這些防癌成分綠茶含量最多、其次是烏龍茶、紅茶最少。

咖啡也可以降低某些癌症發生率。美國、加拿大、日本各有最新研究發現，咖啡有助於降低罹患乳癌、肝癌、腎細胞癌、女性得大腸癌的機率。

2.新鮮蔬果579

特別強調新鮮的蔬菜水果。世界癌症基金會建議儘量從飲食中攝取營養。

七成的台灣人蔬果攝取量不足。推廣「蔬果579」的台灣癌症基金會指出，目前已證實足量的蔬果纖維，可預防大腸直腸癌，並減少乳癌、食道癌等數種癌症的發生率。蔬果的纖維素能減少腸內致癌因子、改變腸中菌種生態，避免癌細胞形成。

建議6歲前兒童，每天應攝取5份新鮮蔬果；超過6歲學童、少女及女性成人，天天要吃7份蔬果；而青少年及男性成人，則應每天攝食9份蔬果。蔬菜類1份約為生重100公克，水果類約為150公克。每日的蔬菜攝取量，應該比水果多1份。

3.減肥

美國癌症學會提出，只要過重或肥胖，女性將會增加20％、男性將增加14％癌症死亡率。衛生署建議大家將身體質量指數（BMI）維持在18.5～23.9之間，而且只要減掉多餘的體重，身體就會降低製造女性荷爾蒙，也就會降低乳癌、卵巢癌和子宮內膜癌的風險。

4.睡到自然醒

別以為年輕泡夜店、通宵上網沒差，其實長期作息顛倒會增加女性乳癌風險、男性攝護腺癌，因為夜間燈光會使抑制惡性腫瘤的褪黑激素減少。

5.每天運動流汗30分鐘

最好的防癌密招就是一週運動5天，每天至少30分鐘。各種型態的活動都能降低男性荷爾蒙和女性荷爾蒙，這樣就可以降低相關的癌症如乳癌、子宮內膜癌和卵巢癌。

6.跳開脂肪誘惑

美國國家科學院報告指出，所有飲食構成要素中，脂肪與癌症關係最強烈，特別是乳癌、大腸癌與攝護腺癌。

少吃脂肪有些技巧，比方選低脂或脫脂鮮奶；以豆類或豆製品取代部份的肉；把肉皮、肥肉、外層的油炸裹粉去掉；刮除蛋糕的奶油或鮮奶油不吃；吃麵用少許麻油代替肉燥；烹調時蒸煮烤滷取代煎炸方式，都可以減少許多脂肪量。

7.戒菸、戒酒、戒檳榔

抽菸者請立刻戒菸，不抽菸的人要避免二手菸。抽菸是肺癌主要危險因子，並與食道癌、胃癌、頭頸癌、攝護腺癌、大腸直腸癌、肝癌、子宮頸癌與乳癌相關。

8.餵母乳

建議母親至少餵6個月母乳。研究指出，喝母乳的寶寶將來罹患血癌風險比較低，媽媽則可得到降低乳癌風險的好處。

9.保持輕鬆的情緒

減少壓力美國聖路易華盛頓大學教授林天送指出，心情鬱卒容易誘發癌症，許多罹癌的人回顧發病前兩、三年，常是身心處於壓力的狀態。

醫學研究發現，精神壓力會削減免疫機能，抑鬱症使身體修補DNA的能力下降，罹患癌症機率明顯提高。

外來壓力也會改變癌症形成的途徑，當細胞失去固定的生理機制時，會經由凋零程序（apoptosis）而進行「自殺」，這是細胞結構上所設計的生存程序。但當外來毒素擾亂了細胞的「自殺」程序時，會使細胞忘了自殺，而引發腫瘤。所以當有抑鬱症或外來壓力時，除了破壞DNA的完整性及打斷DNA的修補機制，也會改變細胞的凋零程序而直接影響到癌症的罹患率及其成長。

10.去做癌症篩檢：

衛生福利部國民健康署已經提供免費的大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢，老話一句，早期發現、早期治療。

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(中時新聞網)