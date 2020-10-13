香港特首林鄭月娥原定明天宣讀任內第四份《施政報告》，但昨天卻突然宣布延期，為歷任特首首次臨時更改宣讀日期，將延至11月底前發表。

明報報導，她昨赴深圳參加「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」，否認延後施政報告與赴深圳與南下的大陸國家主席習近平會面有關。

她表示，為豐富報告內涵，本月下旬會到北京會見部委，以爭取中央支持香港發展的政策。

她解釋，香港經濟復蘇依賴中央支持，故早前已梳理一系列措施要求中央支持。大陸中央上周末通知，盼她率領官員本月下旬前往北京會見部委商討。

林鄭月娥表示，所涉的措施內容，以經濟和民生為主，涵蓋粵港澳大灣區、中港金融互聯互通、創科發展，以及航空事業。

林鄭月娥昨日已率領香港財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等6人到深圳，接受防疫檢測等，明日將出席深圳經濟特區成立的慶祝活動。

對於林鄭月娥押後宣讀施政報告，民主派批評她並非以港人利益為施政的前提，反而以中央的要求為先，置香港人於不顧，有如北京的「扯線公仔」，自願矮化特首的地位。

(旺報 )