台中市衛生局長曾梓展指出，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑，預計10月底疫苗會打完。（盧金足攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，民眾施打流感疫苗意願大增，但也造成打疫苗的民眾大排長龍，針對疫苗供應，台中市長盧秀燕13日表示，民眾施打踴躍，以往要三催四請不斷宣導，今年主動排隊，擔心出現吃緊現象，疫苗製作不是單一城市可以處理，呼籲中央緊急調度，請國家隊加緊製作或向國際上調貨。

盧秀燕今日上午在出席市政會議前受訪表示，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑，比其他縣市多一點，但民眾施打意願高，主動排隊注射疫苗，需提早因應疫苗可能不足，疫苗製作不是單一城市可以處理，必須透過國際衛生組織指定，呼籲中央緊急調度，請國家隊加緊製作或國際上調貨。

「流感疫苗由中央統一採購配發，也只有國家有足夠力量向國際採購」，盧秀燕說，目前流感疫苗施打初期，已有劑量不足現象，請中央緊急向國際採購、調度及配送疫苗至地方政府。

盧秀燕在市政會議中也表示，因為新冠肺炎的關係，今年民眾對於注射流感疫苗特別重視，從這幾天施打狀況看起來，今年疫苗的確是比往年施打率來得高很多，「即使台中市準備75多萬劑疫苗，可是還是擔心會不夠」。

「疫苗供應問題的發生不是只有台中市」，她說，看到的是全國各地，每個地方政府都有疫苗不足的問題可能發生，現在才剛開始施打幾天而已，呼籲中央政府趕快向國際調度，或者請國內的廠商加緊製作。

盧秀燕表示，現在才剛開始施打，因為有的國家新冠肺炎疫情非常嚴重，民眾沒有辦法出門施打疫苗，可能國際上也許還有貨源，請中央緊急處理疫苗供應問題，流感疫苗能在向國際調貨，或請國家隊加緊生產製造，才有辦法供應未來這段時間疫苗需求。

衛生局長曾梓展指出，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑，其中包括公費對象73萬7400劑，及市府相關局處採購1萬4900劑，自10月5日開打至10月11日止，已接種21萬9772劑，預計10月底疫苗會打完。

曾梓展說，考量疫苗供貨速度、民眾接種及防疫需求，台中市依中央指示，優先調度給已造冊院所醫護接種，10月9起啟動「台中市因應流感疫苗接種人潮應變措施」，將疫苗優先調度給合約院所使用。

其中，醫學中心每天900至1800劑、區域或地區醫院100至550劑、衛生所60至350劑、基層診所依接種比例進行限額分配，並視情況調控社區及職場設站時程。

(中時 )