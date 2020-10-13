美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）於9月開始進行新冠疫苗的第3階段臨床試驗。

美國藥廠嬌生公司（Johnson & Johnson）昨（12）日宣布，因為一名受試者出現「無法解釋的疾病」，因此暫停新冠病毒疫苗的臨床試驗。

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，嬌生表示一名受試者身體不適後，已經暫停疫苗臨床試驗。目前一組獨立董事會及集團醫生正在檢視受試者的狀況。

嬌生指出，基於受試者隱私，拒絕透露更多受試者病情資訊，表示在透露更多訊息之前必須先掌握所有事實。

嬌生於9月開始進行新冠疫苗第3階段臨床試驗，預計邀請6萬名受試者參與，以確定疫苗有效且安全。嬌生原本計畫年底前能得出早期結果，不過礙於實驗暫停，初期實驗結果預計將會延後公開。

嬌生疫苗實驗暫停是新冠疫苗研發的第2次重大挫敗，9月阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的新冠疫苗也爆出一名受試者出現嚴重副作用，因而暫停第3階段臨床測試，美媒當時引述消息人士指出，受試者罹患了稱為「橫貫性脊髓炎」（Transverse myelitis）的罕見脊椎發炎疾病，後續英國政府亮綠燈，恢復該款疫苗在英國的臨床試驗，不過美國政府至今尚未同意放行。

目前美國共有6款疫苗正在進行測試，其中有4款已經進行到第3階段臨床試驗，嬌生研發的疫苗是其中一款，由於該款疫苗當初設計只需要施打一劑，因此美國政府對它寄予厚望，期待它能比其他款疫苗更快完成測試。目前包含美生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）及輝瑞藥廠（Pfizer）開發的疫苗都需要施打2劑。

(中時新聞網)