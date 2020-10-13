山東青島市發現醫院感染新冠病例，採取全市近千萬人全面核酸檢測，截至10月13日8時，青島市已採樣307萬8528份進行核酸檢測，未發現新增陽性感染者。

青島市衛健委公布，全市已排查到密切接觸者144人，全部實行集中隔離觀察並採樣檢測，除其中先前已發布9人核酸檢測結果陽性外，其餘均為陰性；密切接觸者的密切接觸者207人均為陰性；一般接觸者859人均為陰性；全市醫務人員、住院病人及陪護人員17萬867人已完成核酸檢測採樣，已出結果16萬3006人，均為陰性；社區檢測人群290萬6448人已完成核酸檢測採樣，已出結果94萬3664人，均為陰性。

大陸中央衛健委公布，12日全大陸新增確診病例13例 其中本土病例6例均在山東，這也讓大陸連續56天沒有本土病例的成績破功。

新增確診病例13例，其中境外輸入病例7例（上海3例，廣東2例，內蒙古1例，四川1例），本土病例6例均在山東；無新增死亡病例；無新增疑似病例。新增無症狀感染者17例（境外輸入12例）；當日轉為確診病例4例（境外輸入2例）。

(旺報 )