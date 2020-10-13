女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年，婚後育有2子，日前傳出兩人婚變，雙方不僅對簿公堂，還因此撕破臉，如今失婚的她透露掛念在新加坡唸書的2個兒子，因此常開車經過他們在台灣讀過的小學，藉此一解相思之苦。

何如芸在臉書貼出一間小學的照片，表示這是2個兒子曾經讀過的學校，但如今兩人遠在新加坡唸書，只能藉由晚上開車經過這裡，想念從前接送他們的日子，以及放學時一路出來期盼看到她的眼神，如此反覆回想一遍之後，對兒子們的思念就可以稍稍不痛了。

這是我2個兒子讀過的小學 我常常在晚上開車來這裡，想念從前接送他們的日子⋯⋯ 想著他們進校門，還有放學魚貫排隊出來的樣子， 更遠一點，還有幼稚園放學，他們一路出來期盼媽媽的眼神， 當然，還有他們2個上車之後開始大吵我開始大吼...... ... 由何如芸 Michelle 發佈於 2020年10月12日 星期一

不過何如芸仍難掩失落心情，不禁反問：「看著我臉書的很多人，也許你們的人生記憶都有這樣的回憶吧？那是怎樣流血的心呢？」最後仍感性向遠在異鄉的兒子喊話：「媽媽希望你們以後可以很幸福！有多幸福就多幸福！碎片，就讓媽媽來承擔吧」，讓不少網友看了都紅了眼眶。

對此網友也紛紛留言打氣：「辛苦了！只要是有當過母親才懂得這種苦」、「想念孩子的心，是母親身上一塊肉被割後，又一次又一次的感覺」、「孩子不會讓你自己承擔碎片的，他們都會知道媽媽的付出」。

(中時新聞網)