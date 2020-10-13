供給緊張，周一亞洲天然橡膠期貨續揚，其中日本大阪天然橡膠漲近一個半月新高，因泰國，印度尼西亞和馬來西亞組成的國際三方橡膠委員會ITRC，預計到年底前天然橡膠的產量將減少，並且到2021年初也將進一步下降，引發市場對供應趨緊的擔憂，亦提振天然橡膠期貨續漲；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲2%，報每公斤198.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲4%，報每公斤208.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近2%，收於每噸13165元人民幣。

亞洲現貨市場也持續上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲1.5%，報每公斤62.75泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.4%，報現貨價每公斤105.75美分。

分析師表示，受主產區降雨影響原料依舊偏緊，支撐價格，加上下游輪胎開工較去年同期成長，且價格普漲消息刺激需求增加預期，提振期貨價格大幅上漲，相對現貨市場帶來支撐。(商品行情網)

(時報資訊)