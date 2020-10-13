筆電ODM大廠廣達(2382)及仁寶(2324)9月營收都繳出亮麗成績，廣達9月筆電出貨量以640萬台再創新高，連帶使9月營收登上1123.75億元，創下歷史次高紀錄，第三季筆電出貨量與單季營收更刷新歷史新高。仁寶也在非PC產品大量出貨帶動，以及筆電出貨量回到410萬台挹注下，9月營收回到955.17億元，創下今年新高。

廣達及仁寶今早股價相對抗跌。廣達是這波疫情而起的遠距教學最大受惠者，第二季開始教育端Chromeb book需求逐月走揚下，9月筆電出貨量達640萬台，連續第二個月改寫歷史新高，比8月時創下的歷史新高又多出了10萬台，累積第三季筆電出貨量達到1830萬台，同樣是歷史新高。另外，廣達的伺服器業務也因為客戶組成分散、沒有受到微軟調整Azure伺服器交貨時程影響，第三季也已經進入出貨旺季。

仁寶9月筆電出貨 量回升至400萬台之上、為410萬台，比上個月成長17.1％，第三季筆電出貨量為1160萬台。另外，由仁寶代工的蘋果iPad、亞馬遜Fire平板與Echo智慧音箱、Google Pixe l 4a與4a 5G手機等都進入旺季，成為推動仁寶9月營收上升重要因子。

(時報資訊)