1.東洋(4105)：獲德國BNT代理權，明年首季1000萬劑新冠疫苗來台，開盤聞訊飆漲停，委買張數高掛5萬張排隊。
2.臺龍(6246)：9月營收為1.45億元，年增93.48%，連拉2根漲停慶賀，寫逾3年高價。
3.力麗(1444)：搭蘋果順風車，有望挹注獲利，昨獲外資翻多買超相挺，晨盤放量彈升4%，來到相對高檔區。
4.國碩(2406)：再生能源題材旺，今拉出第二根漲停後打開，強登3年半高價。
5.友達(2409)：Q3營收寫近7季高點，拚轉虧為盈，晨盤放量走揚3%，攻克月線。
6.大立光(3008)：Q3獲利開出低盤、Q4展望不明，遭外資齊力降評，晨盤殺低3%，上演3000元保衛戰。
7.康舒(6282)：太陽光電站啟用搶搭綠能商機，多方向上抬頭，逆勢走揚2%。
8.漢唐(2404)：Q3營收119.67億元創單季新高，業績利多抗空，逆勢走高逼近200元。
9.陽程(3498)：9月營收繳佳績，多方續強仰攻，成功突破50元之上壓力區，創2018年3月以來新高價。
10.鮮活果汁-KY(1256)：業績強強滾+275元形成短底，買盤信心大增，逆揚1%。
11.南亞科(2408)：Q3獲利季減近五成，股價低泣跌2%。
12.淘帝-KY(2929)：上月營收年減77.4%，前9月年減逾6成，早盤下滑近4%，回測前波低點。
13.台聚(1304)：EVA報價、9月營收利多，外資亦連3天力挺，股價走揚逾2%，重返所有短均。
14.台達化(1309)：ABS、PS行情活絡，9月營收持穩墊高，晨盤爆量高漲逾5%，躍上月線。
15.台驊投控(2636)：9月營收衝次高、Q3寫新高，Q4展望亦樂觀，早盤衝漲逾4.5%。
16.長榮(2603)：運價給力，Q3營收攀頂峰，開盤半小時即爆7萬張量能，強漲近4%。
17.東森(2614)：9月營收、獲利同期高，前3季獲利增1.9倍，每股賺9.62元，股價上揚近2%。
18.承啟(2425)：受惠顯卡客戶拉貨，9月營收飆3年來新高，早盤漲逾3%、改寫前高。
19.映泰(2399)：主板銷售旺，9月營收登30個月來新高早盤一度漲停。
20.撼訊(6150)：顯卡市況點火，9月營收站上29個月來新高，早盤漲逾4%，收復短、中均線。
21.安鈦克(6276)：9月營收年增42.54%，早盤攻上漲停，觸及月線。
22.驊宏資(6148)：9月營收年增2倍，早盤跳空漲停。
23.亞德客-KY(1590)：9月、Q3、前三季營收齊創同期新高，早盤漲逾3%，站回月線。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。