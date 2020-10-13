日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，疫情衝擊下，居家辦公(WFH)、遠距教學(LFH)需求再延續到第四季，加上消費性電子季節性需求增強，維持瑞昱目標價420元、優於大盤評等。

瑞昱受惠網通、筆電、TWS以及電視等各產品線出貨暢旺，9月合併營收81.73億元，月增加12%、年增加38.5%，連續4個月創下單月營收歷史新高，也帶動第三季合併營收224.09億元，季成長29.2%，同步創下季度營收歷史新高。

日系外資指出，在疫情衝擊下，帶動居家辦公、遠距教學的需求持續上升，帶動其IT相關的業務維持在較高水平，此外，電視和藍牙等消費產品的需求反彈。展望第四季，由於疫情關係，居家辦公、遠距教學需求將持續到第四季，最重要的是，消費產品的需求也將因為年底旺季增強，預測為瑞昱第四季營收將落在212億元、季減少6%、年增長27%，維持目標價420元、優於大盤評等。

(時報資訊)